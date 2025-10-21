Медики Благоварского района помогли пациентке обрести шанс на материнство

В Языковской центральной больнице Благоварского района местные хирурги впервые выполнили эндоскопическую операцию по устранению последствий хронического воспаления в маточных трубах. Пациенткой стала 32-летняя женщина, которая долгое время не могла забеременеть.
Как пояснили в министерстве здравоохранения республики, эта операция открывает для женщины возможность уже через 1,5−2 месяца начать подготовку к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Таким образом, у семьи появился реальный шанс на рождение долгожданного ребенка.
Специалисты ведомства отметили, что хронические воспалительные процессы в маточных трубах серьезно уменьшают вероятность естественного зачатия. Постоянное воспаление приводит к формированию рубцов и спаек, которые ограничивают нормальную работу репродуктивной системы. Это нарушает естественное движение сперматозоидов и яйцеклетки, а также создает угрозу внематочной беременности, опасной для здоровья женщины.
