12 мошенников задержали в Петербурге за постановку ДТП для получения страховок

В Петербурге и Мурманске задержали 12 участников преступной группы, которые инсценировали десятки ДТП для обмана страховых компаний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Мошенники находили владельцев автомобилей и водителей, распределяя между ними роли. Они специально разбивали иномарки, застрахованные по КАСКО — водители просто съезжали с дороги и врезались в деревья. Поврежденные машины сразу увозили на эвакуаторах, которые также принадлежали участникам группы. Затем в страховые компании предоставлялись подложные документы с завышенной стоимостью повреждений.
— Общая сумма ущерба составила более 170 млн рублей. В ходе обысков изъято 35 автомобилей, которые могли использоваться в преступной деятельности, а также средства связи, документация и денежные средства, — уточнили в полиции.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере страхования». В отношении задержанных избраны меры пресечения, продолжаются оперативные мероприятия для выявления всех участников схемы.