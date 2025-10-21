12 мошенников задержали в Петербурге за постановку ДТП для получения страховок

Мошенники находили владельцев автомобилей и водителей, распределяя между ними роли. Они специально разбивали иномарки, застрахованные по КАСКО — водители просто съезжали с дороги и врезались в деревья. Поврежденные машины сразу увозили на эвакуаторах, которые также принадлежали участникам группы. Затем в страховые компании предоставлялись подложные документы с завышенной стоимостью повреждений.