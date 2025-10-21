Блогер Митрошина оказалась жертвой масштабного обмана собственных адвокатов

В мае 2024 года адвокаты взяли у блогера еще пять миллионов рублей, чтобы вычеркнуть ее имя из «черного списка». В конце концов Митрошина поняла, что стала жертвой масштабной аферы своих адвокатов. На них возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Волхова и Гольцева признали вину, их поместили под домашний арест. Митрошина признана потерпевшей стороной.