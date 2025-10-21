Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова дала интервью

Как рассказывает Екатерина, к которой съемочная группа приехала в СИЗО, когда-то в семье были теплые отношения. Жила Катя с мамой (Людмилой Тарховой), а к бабушке и дедушке они вместе ездили в гости по выходным. Катя также говорит, что из всех она тянулась больше к бабушке, но мама ее, Катю, в жизни очень оберегала.
«Не знаю, в какой момент в отношении меня у мамы поменялась позиция. Это, наверное, странное слово “зависть” в семейных отношениях, но мама привыкла быть на первом месте, а тут у нее подрастала дочь…» — заявила Екатерина.
При этом в программе показали смс от Кати с обзывательствами членов семьи.
Дальше Катя говорит, что у нее завязались отношения с будущим мужем, Владом. Потом была свадьба и рождение сына. А позже начались различные внутрисемейные конфликты, и Катя, оставив сына в Израиле с Владом, приехала в Россию разбираться в конфликте.
Кроме того, Катя рассказала, что в какой-то момент своей жизни через подругу познакомилась с женщиной, которую она называет «Магда». Последняя стала давать ей советы по поводу отношений в семье. Магда, со слов Екатерины, предложила какое-то время пожить в доме у ее сестры в Тбилиси.
Кроме прочего в выпуске программы «Малахов» прозвучало, что сообщник Екатерины прятался на балконе у Виктора и Натальи Тарховых. Подробности планируют раскрыть в следующем выпуске.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух человек»).