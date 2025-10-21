Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова дала интервью

Как рассказывает Екатерина, к которой съемочная группа приехала в СИЗО, когда-то в семье были теплые отношения. Жила Катя с мамой (Людмилой Тарховой), а к бабушке и дедушке они вместе ездили в гости по выходным. Катя также говорит, что из всех она тянулась больше к бабушке, но мама ее, Катю, в жизни очень оберегала.