Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец автосервиса в Москве забрал автомобиль участника СВО после его смерти

Владелец автосервиса, расположенного в столице, присвоил себе чужой автомобиль. Мужчина похитил машину после смерти участника специальной военной операции, которому принадлежало транспортное средство. Теперь злоумышленник предстанет перед судом. Об этом во вторник, 21 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Источник: РИА "Новости"

— В декабре 2022 года он (обвиняемый — прим. «ВМ») заключил устный договор с жителем столицы об оказании услуг по ремонту автомобиля «Субару Форестер», получив от клиента 170 тысяч рублей. Впоследствии собственник автомобиля погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, — рассказала Нефедова.

Владелец автосервиса узнал об этом, и у него созрел преступный план. Он отремонтировал машину и распорядился ей по своему усмотрению. В результате его действий был причинен ущерб на сумму, превышающую 317 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении предпринимателя рассмотрит столичный суд.

Ранее мошенники обманули мать участника СВО, проживающую в Москве. Аферисты заставили женщину продать две квартиры в столице и оформить на себя три кредита. Однако ситуация разрешилась благополучно. По решению суда договоры купли-продажи признали недействительными, а кредитные договоры аннулировали.