Владелец автосервиса в Москве забрал автомобиль участника СВО после его смерти

— В декабре 2022 года он (обвиняемый — прим. «ВМ») заключил устный договор с жителем столицы об оказании услуг по ремонту автомобиля «Субару Форестер», получив от клиента 170 тысяч рублей. Впоследствии собственник автомобиля погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, — рассказала Нефедова.
Владелец автосервиса узнал об этом, и у него созрел преступный план. Он отремонтировал машину и распорядился ей по своему усмотрению. В результате его действий был причинен ущерб на сумму, превышающую 317 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении предпринимателя рассмотрит столичный суд.
Ранее мошенники обманули мать участника СВО, проживающую в Москве. Аферисты заставили женщину продать две квартиры в столице и оформить на себя три кредита. Однако ситуация разрешилась благополучно. По решению суда договоры купли-продажи признали недействительными, а кредитные договоры аннулировали.