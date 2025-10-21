Владелец автосервиса в Москве забрал автомобиль участника СВО после его смерти

Владелец автосервиса узнал об этом, и у него созрел преступный план. Он отремонтировал машину и распорядился ей по своему усмотрению. В результате его действий был причинен ущерб на сумму, превышающую 317 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении предпринимателя рассмотрит столичный суд.