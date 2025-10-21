В Москве убили оператора и режиссера Сергея Политика

«По данным следствия, в вечернее время 18 октября фигурант, находясь вблизи подъезда на улице Сталеваров в городе Москве, в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому мужчине не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, а после скрылся с места происшествия. В результате преступных действий потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц, где скончался от полученных повреждений», — говорится в сообщении.