Купила шины по скидке, осталась без колес автоледи в Хабаровском крае

В Вяземском районе Хабаровского края полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве при продаже автошин, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
47-летняя местная жительница получила смс о распродаже шин в хабаровском автосервисе, где ранее обслуживала свой автомобиль. Женщина связалась с «менеджером» и заказала два комплекта шин на сумму 16 тысяч рублей. После перевода денег «продавец» несколько раз переносил доставку, а затем перестал выходить на связь.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Полученные средства он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальная санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ущерб потерпевшей полностью возмещён — фигурант перечислил ей украденные 16 тысяч рублей. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.