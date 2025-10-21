Купила шины по скидке, осталась без колес автоледи в Хабаровском крае

47-летняя местная жительница получила смс о распродаже шин в хабаровском автосервисе, где ранее обслуживала свой автомобиль. Женщина связалась с «менеджером» и заказала два комплекта шин на сумму 16 тысяч рублей. После перевода денег «продавец» несколько раз переносил доставку, а затем перестал выходить на связь.