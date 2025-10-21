Стали известны подробности пожара в микрорайоне Ершовский в Иркутске

IrkutskMedia, 21 октября. Сегодня в микрорайоне Ершовском в Иркутске загорелись жилой дом и баню. На данный момент специалисты тушат возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожар локализован на площади 212 квадратов. На месте работают 21 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели ведомства.
Ранее агентством сообщалось, что в Ершах в Иркутске загорелось два здания. Фото с места происшествия распространилось в социальных сетях. На снимке видно, как из деревянных построек валит чёрный дым.
Как сообщили корр. агентства в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, загорелись частный дом и баня. На месте работают пожарные службы. В ликвидации возгорания участвуют 12 человек личного состава, задействованы три единицы техники.