В Бурятии после отравления людей заведующую цехом отправили под домашний арест. Напомним, 18 октября в больницу начали поступать пациенты с симптомами острой кишечной инфекции. По последним данным, количество пострадавших достигло 121 человека. У части пациентов диагностирован сальмонеллез.
Все пострадавшие ели шаурму, онигири и другие блюда, приобретенные в одной из торговых сетей. Производственный цех, где изготавливалась продукция, уже закрыт.
Следователи завели уголовное дело по факту массового отравления жителей. Ответственность за ситуацию с продуктами, поступавшими в магазины, легла на заведующую производством цеха коммерческой организации. Как рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия, суд избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.