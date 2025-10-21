В Бурятии после отравления людей заведующую цехом отправили под домашний арест

Следователи завели уголовное дело по факту массового отравления жителей. Ответственность за ситуацию с продуктами, поступавшими в магазины, легла на заведующую производством цеха коммерческой организации. Как рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия, суд избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.