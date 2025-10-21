Депутат предложила ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом и увеличить срок лишения прав для лихачей

Все эти меры, безусловно, полезны, но они не решают главной проблемы — неотвратимости наказания. Можно установить любые заоблачные штрафы и даже ввести пожизненное заключение, но, если инспекторы не начнут наводить порядок на дорогах и требовать соблюдения даже самых простых правил (например, чтобы водители не выезжали с неправильных полос и не игнорировали разметку), любой закон останется только на бумаге. Без системной работы и контроля за исполнением правил дорожного движения любые реформы не принесут реального результата.