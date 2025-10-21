Ричмонд
Депутат предложила ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом и увеличить срок лишения прав для лихачей

Vaib.uz (Узбекистан. 21 октября). Глава политсовета социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудова выступила с инициативой существенно ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом и усилить ответственность водителей-нарушителей. По словам депутата, партией «Адолат» уже готовится соответствующий законопроект.

Источник: Andijon viloyati YHXB Axborot xizmati | Rasmiy kanal

Тревожная статистика.

По данным Махмудовой, только за прошлый год в Узбекистане произошло 9364 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях почти 9 тысяч человек получили травмы, а самое трагичное — погибло 2203 человека, большинство из которых составляют дети. Согласно статистике, в каждой четвертой аварии погибает человек, а в среднем ежедневно на дорогах страны гибнет шесть человек.

Что предлагают депутаты?

Чтобы изменить ситуацию, партия «Адолат» предлагает ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом в два раза, особенно если жертвой стал несовершеннолетний. Также предлагается ввести отдельные жёсткие меры наказания за превышение скорости возле образовательных учреждений.

Сейчас, по действующему законодательству, смертельное ДТП может привести к лишению свободы на срок до 7 лет и лишению водительских прав на период, который определяет судья. Только сегодня мы писали о приговоре водителю, сбившему пятилетнюю девочку: он получил 5 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Поэтому было бы логичным не просто увеличить срок, а закрепить минимальную планку наказания — не менее 7 лет, а максимальный срок увеличить, например, до 14 лет. Каким будет окончательный вариант, покажет время.

Жёстче к лихачам и пьяным за рулём.

Отдельный пункт в будущем законопроекте — увеличение срока лишения водительских прав для тех, кто систематически превышает скорость: с нынешних трёх лет до десяти лет. Для водителей, которые в состоянии опьянения стали причиной гибели человека, предлагается ввести пожизненное лишение водительских прав.

Экономическая ответственность и детская безопасность.

В партии считают, что нужно повысить экономическую ответственность для тех, кто регулярно нарушает ПДД: существенно увеличить страховые выплаты для нарушителей.

Также предлагается усилить профилактическую работу по обеспечению безопасности детей — внедрить программу «Безопасная зона вокруг школы». В рамках этой инициативы предлагается обеспечить учеников начальных классов яркими жилетами, кепками или рюкзаками со светоотражающими элементами, разработать для школьников карту самых безопасных маршрутов и установить особый режим движения на улицах возле школ (до временного полного или частичного ограничения движения автомобилей).

Все эти меры, безусловно, полезны, но они не решают главной проблемы — неотвратимости наказания. Можно установить любые заоблачные штрафы и даже ввести пожизненное заключение, но, если инспекторы не начнут наводить порядок на дорогах и требовать соблюдения даже самых простых правил (например, чтобы водители не выезжали с неправильных полос и не игнорировали разметку), любой закон останется только на бумаге. Без системной работы и контроля за исполнением правил дорожного движения любые реформы не принесут реального результата.