В Красноярском крае трое рыбаков застряли посреди Енисея из-за поломки лодки

Об этом рассказали в аварийно-спасательном формировании «Спасатель».
Рыбаки вышли на лодке в Енисей, но Вскоре мотор сломался, а вёсел у мужчин с собой не было. Они позвонили по телефону 112.
Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения нашли лодку и оказали рыбакам помощь. Мужчин доставили в село Верхнепашино, от медицинской помощи они отказались.
«Перед выходом на реки и озера необходимо проверить техническое состояние плавсредства, взять вёсла, уточнить погодные условия и надеть спасательный жилет», — напомнили в КГКУ «Спасатель».