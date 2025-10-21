Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае трое рыбаков застряли посреди Енисея из-за поломки лодки

В Енисейском районе Красноярского края 20 октября спасатели эвакуировали троих мужчин, дрейфовавших по реке Енисей на неисправной лодке.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом рассказали в аварийно-спасательном формировании «Спасатель».

Рыбаки вышли на лодке в Енисей, но Вскоре мотор сломался, а вёсел у мужчин с собой не было. Они позвонили по телефону 112.

Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения нашли лодку и оказали рыбакам помощь. Мужчин доставили в село Верхнепашино, от медицинской помощи они отказались.

«Перед выходом на реки и озера необходимо проверить техническое состояние плавсредства, взять вёсла, уточнить погодные условия и надеть спасательный жилет», — напомнили в КГКУ «Спасатель».