ДТП с участием девяти авто на волгоградском танцующем мосту сняли на видео

Массовая авария случилась на танцующем мосту под Волгоградом утром 21 октября.
ДТП произошло на въезде в Краснослободск, один из его участников — самосвал.
«Надеюсь, все живы, тут замес прям жесткий», — комментирует волгоградка, снявшая произошедшее на видео.
«Просто ужас!» — вторит ей другой водитель, который также оказался в это время на месте ДТП и стал свидетелем его последствий.
На месте собрались несколько полицейских машин, спецавтомобиль ГУ МЧС по Волгоградской области.
В региональном ГУ МВД уточняют: «Около 9:35 на третьем километре дороги “Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба” столкнулись две грузовых и семь легковых автомобилей. В больницу с травмами доставили пассажирку Nissan, пассажирке Volkswagen медики оказали помощь на месте.
Движение на данном участке дороги затруднено.