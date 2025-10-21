Ричмонд
ДТП с участием девяти авто на волгоградском танцующем мосту сняли на видео

В больницу с травмами доставили пассажирку Nissan, пассажирке Volkswagen медики оказали помощь на месте.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовая авария случилась на танцующем мосту под Волгоградом утром 21 октября.

ДТП произошло на въезде в Краснослободск, один из его участников — самосвал.

«Надеюсь, все живы, тут замес прям жесткий», — комментирует волгоградка, снявшая произошедшее на видео.

«Просто ужас!» — вторит ей другой водитель, который также оказался в это время на месте ДТП и стал свидетелем его последствий.

На месте собрались несколько полицейских машин, спецавтомобиль ГУ МЧС по Волгоградской области.

В региональном ГУ МВД уточняют: «Около 9:35 на третьем километре дороги “Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба” столкнулись две грузовых и семь легковых автомобилей. В больницу с травмами доставили пассажирку Nissan, пассажирке Volkswagen медики оказали помощь на месте.

Движение на данном участке дороги затруднено.