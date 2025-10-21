Перенесли уже больше 10 раз: пассажиры рейса Уфа — Тюмень не могут улететь уже три дня

Пассажиры авиарейса компании «Ютэйр», следующих из Уфы в Тюмень, уже третьи сутки не могут вылететь из аэропорта. Как рассказала одна из пассажирок в социальных сетях, время отправления самолета переносили более десяти раз, из-за чего людей постоянно переселяли из гостиницы и обратно.
Изначально вылет был запланирован на 19 октября около шести часов вечера. Однако авиакомпания сообщила о технической неисправности лайнера и перенесла рейс. Люди провели в аэропорту до четырех утра следующего дня, но так и не отправились в путь.
По словам пассажиров, вечером 19 октября их снова собрали в аэропорту, пообещав вылет на запасном самолете в час ночи 20 октября. Однако и этот рейс не состоялся. Как утверждает одна из пассажирок, когда люди уже заняли места в самолете, на борту отказал генератор, погас свет, и в течение 15 минут пассажиры не могли покинуть борт.
Утром 20 октября людей разместили в гостинице, но ближе к ночи снова пригласили в аэропорт на «скорую посадку». В результате пассажиры провели всю ночь в ожидании, но так и не улетели.
В пресс-службе уфимского аэропорта заявили, что задержка рейса происходит по причинам, не зависящим от аэропорта. Все пассажиры были обеспечены необходимым сервисом в соответствии с правилами и получили SMS-уведомления от авиакомпании. Вылет рейса запланирован на 21 октября в 13:10, для него будет предоставлен резервный борт Boeing 737−500.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.