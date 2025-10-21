Перенесли уже больше 10 раз: пассажиры рейса Уфа — Тюмень не могут улететь уже три дня

По словам пассажиров, вечером 19 октября их снова собрали в аэропорту, пообещав вылет на запасном самолете в час ночи 20 октября. Однако и этот рейс не состоялся. Как утверждает одна из пассажирок, когда люди уже заняли места в самолете, на борту отказал генератор, погас свет, и в течение 15 минут пассажиры не могли покинуть борт.