Контроль за тоннелями метро и создание оперштаба: что известно о провале грунта в Петербурге

«С учетом особенностей водонасыщенных грунтов в зоне технологического нарушения… ГУП “Метрополитен Санкт Петербурга” усилил контроль за состоянием тоннелей метро между станциями “Лесная” и “Площадь Мужества”, — говорится в сообщении.
Кроме того, все жители пострадавшего дома, включая маломобильных граждан, были эвакуированы и размещены в школе № 104, где их обеспечили всем необходимым. Учебный процесс в учреждении при этом не прерывался.
В Выборгском районе Петербурга проводится доследственная проверка по факту обрушения грунта у жилого дома. Следователи отметили, что территория вокруг места ЧП огорожена, специалисты коммунальных служб проводят ремонтно-восстановительные работы, уточняет «АБН24».
