Медработницу из Омска приговорили к колонии из-за комментариев в «Телеграме»

Женщина получила три года лишения свободы.

Источник: Freepik

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному по материалам УФСБ России по Омской области в отношении жительницы города Омска. Женщину признали причастной к публичному оправданию терроризма.

«Установлено, что фигурантка, используя личные аккаунты в мессенджере “Телеграм”, открыто выражала антироссийские взгляды, в своих постах публично поддерживала деятельность запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций и их участников, а также размещала положительные комментарии, оправдывающие атаку украинских БПЛА по ОЭЗ “Алабуга” в Республике Татарстан в апреле 2024 года», — заявили в пресс-службе омского УФСБ.

Как стало известно «СуперОмску», омичка работала санитаркой.

Приговором суда фигурантка признана виновной в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети Интернет, сроком на три года. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.

