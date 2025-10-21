Медработницу из Омска приговорили к колонии из-за комментариев в «Телеграме»

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному по материалам УФСБ России по Омской области в отношении жительницы города Омска. Женщину признали причастной к публичному оправданию терроризма.
«Установлено, что фигурантка, используя личные аккаунты в мессенджере “Телеграм”, открыто выражала антироссийские взгляды, в своих постах публично поддерживала деятельность запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций и их участников, а также размещала положительные комментарии, оправдывающие атаку украинских БПЛА по ОЭЗ “Алабуга” в Республике Татарстан в апреле 2024 года», — заявили в пресс-службе омского УФСБ.
Как стало известно «СуперОмску», омичка работала санитаркой.
Приговором суда фигурантка признана виновной в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети Интернет, сроком на три года. Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.