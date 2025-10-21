Ричмонд
Нижегородского бизнесмена Картушина арестовали в Москве

В Москве арестовали нижегородского предпринимателя Дмитрия Картушина. Он владеет компанией «Гео-Гид», которая занимается юридическими услугами и вопросами недвижимости.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Суд заключил его под стражу. Информация об аресте появилась в картотеке судов общей юрисдикции города Москвы. Решение о мере пресечения принял Таганский районный суд. Картушин уже подал апелляцию, но её пока не рассмотрели.

Как пишет издание «Коммерсантъ-Приволжье», дело связано с госконтрактом, который «Гео-Гид» заключил с Фондом социального страхования России ещё в декабре 2014 года. Тогда компания Картушина получила заказ на проведение технико-экономического аудита объектов недвижимости ФСС по всей стране. Сумма контракта составила 220 миллионов рублей. Позже у заказчика возникли претензии ко второй части выполненных работ. Подрядчику предложили всё переделать и выплатить штраф в размере 1,1 миллиона рублей. Несмотря на это, аудит в итоге приняли и оплатили полностью. Официальных комментариев от МВД о сути обвинений пока нет.

Ранее сообщалось, что бывшего заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана оставили в СИЗО.