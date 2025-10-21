Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске вынесли приговор похитителю ценных икон

Он украл две иконы 8 января 2025 года.

Источник: Freepik

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор 36-летнему Роману Михаю, обвиняемому в хищении ценных икон из храма Василия Великого. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье о хищении предметов, имеющих историческую, художественную и научную ценность.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Отмечается, что при вынесении приговора были учтены характер преступления, личность подсудимого и смягчающие обстоятельства.

По данным следствия, 8 января 2025 года Михай похитил из храма две иконы: «Не рыдай мене, мати» и «Собор преподобных старцев Оптинских». Как ранее сообщало управление МВД по Челябинской области, подозреваемый был задержан на следующий день после кражи — 9 января.

По информации полиции, он пытался похитить иконы после церемонии крещения.

Ранее за угон автомобилей в Челябинске задержали троих подростков.