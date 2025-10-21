В Челябинске вынесли приговор похитителю ценных икон

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор 36-летнему Роману Михаю, обвиняемому в хищении ценных икон из храма Василия Великого. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина признан виновным по статье о хищении предметов, имеющих историческую, художественную и научную ценность.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Отмечается, что при вынесении приговора были учтены характер преступления, личность подсудимого и смягчающие обстоятельства.
По данным следствия, 8 января 2025 года Михай похитил из храма две иконы: «Не рыдай мене, мати» и «Собор преподобных старцев Оптинских». Как ранее сообщало управление МВД по Челябинской области, подозреваемый был задержан на следующий день после кражи — 9 января.
По информации полиции, он пытался похитить иконы после церемонии крещения.
