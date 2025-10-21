Ричмонд
В Новосибирске мужчину осудили на 9 лет за убийство сожительницы

42-летний мужчина нанес погибшей удар ножом в область спины.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 42-летнего мужчину признали виновным в убийстве 40-летней сожительницы. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Как установили следователи, в ходе бытовой ссоры мужчина схватил нож и ударил им свою возлюбленную в область спины. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд назначил сибиряку наказание в виде 9 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что сибирячка случайно убила мужа, защищаясь от его побоев. Жительницу Новосибирска осудили за случайное убийство мужа, напавшего на нее.