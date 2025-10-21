В микрорайоне Ершовский Иркутска загорелись жилой дом и баня. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— На место выехали 21 сотрудник с привлечением пяти единиц служебной техники, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
К счастью, на пожаре никто не пострадал. Огонь охватил площадь в 212 квадратных метров. Дознаватели МЧС устанавливают причину, по которой пострадали жилые постройки.
