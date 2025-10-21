Уфимская пенсионерка перевела 1,5 млн рублей лжежениху из-за границы

Пенсионерка из Уфы стала жертвой крупного мошенничества, потеряв 1,5 миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД, весной этого года женщина завела профиль на сайте знакомств, где познакомилась с мужчиной, представившимся Хосе Петером. Незнакомец утверждал, что является иностранцем и работает врачом по контракту.
После перехода к общению в мессенджерах собеседник начал уверять женщину в своих романтических чувствах. Он сообщил о намерении разорвать контракт и переехать в Россию для создания семьи с уфимкой.
Спустя несколько недель активной переписки «жених» начал просить у женщины денег. Мужчина объяснил, что уже вылетает к ней, и даже прислал фотографию из самолета в качестве подтверждения. Однако затем пояснил, что для окончательного расторжения контракта требуется оплатить дополнительные сборы — за проживание, перелет и налоговые платежи.
Доверчивая пенсионерка последовала указаниям своего виртуального возлюбленного и начала перечислять крупные суммы на счета третьих лиц, которые ей называл Петер. Общая сумма переводов за несколько месяцев достигла 1,5 миллионов рублей, причем часть этих денег женщина получила от продажи своих золотых украшений.
Обман раскрылся, когда мошенник запросил очередную сумму, которой у пенсионерки уже не было. После этого мужчина прекратил общение и заблокировал все контакты с женщиной.
По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.
