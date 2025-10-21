Ричмонд
Под Воронежем «Ленд Ровер» сбил пенсионера

Пенсионер погиб под колесами внедорожника на трассе под Воронежем.

Источник: Госавтоинспекции Воронежской области

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП с погибшим пешеходом в Каширском районе Воронежской области. Смертельная авария произошла вечером 20 октября.

Примерно в 17.10 на 553-м километре автодороги «М-4 “Дон”, по предварительным данным дорожной полиции, 27-летний водитель “Ленд Ровера”, следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавший получил множественные травмы, его доставили в больницу, но он там скончался.