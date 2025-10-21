Задержанная в Петербурге группа мошенников похитила 170 млн на инсценировке ДТП

По данным канала, мошенники продумали схему до мелочей. Они находили владельцев и водителей иномарок, на которые был оформлен полис КАСКО на крупные суммы. Затем автомобили инсценировали ДТП, «случайно» съезжая с дороги и врезаясь в деревья.