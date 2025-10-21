Ричмонд
Задержанная в Петербурге группа мошенников похитила 170 млн на инсценировке ДТП

В Петербурге задержана криминальная группа из пяти человек, которая годами инсценировала ДТП для получения выплат по КАСКО. Общий ущерб страховым компаниям превысил 170 миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной мошеннической схемы в сфере автострахования. Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, группа из двух петербуржцев и трех жителей Мурманска годами инсценировала дорожно-транспортные происшествия.

По данным канала, мошенники продумали схему до мелочей. Они находили владельцев и водителей иномарок, на которые был оформлен полис КАСКО на крупные суммы. Затем автомобили инсценировали ДТП, «случайно» съезжая с дороги и врезаясь в деревья.

Вскоре на место аварии прибывали «свои» эвакуаторы, которые увозили поврежденные машины. В страховые компании после этого предоставлялась инфомация о повреждениях и участниках ДТП. Выплаты, полученные всеми сторонами схемы, были сопоставимы с полной стоимостью автомобилей.

Эпизоды фиктивных аварий были выявлены не только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но также в Псковской и Новгородской областях. Общий ущерб, как уточняется, составил более 170 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в сфере страхования.

В ходе проведенных обысков у подозреваемых изъято 35 автомобилей, которые могли быть использованы для инсценировок, а также мобильные телефоны, документация и денежные средства.

Оперативники продолжают расследование. Сейчас проверяется версия о том, что у группы могли быть сообщники внутри самих страховых компаний, которые помогали осуществлять отлаженную схему выплат.