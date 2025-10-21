Состояние уфимской девочки, выброшенной из окна отцом, стабилизировалось

Врачи Российской детской клинической больницы в Москве сообщили об улучшении состояния маленькой пациентки из Уфы, которую собственный отец выбросил из окна четвертого этажа. По словам директора медицинского учреждения Елены Петряйкиной, сейчас здоровье ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное.
Девочка продолжает получать комплексное интенсивное лечение под постоянным наблюдением команды специалистов, включающей реаниматологов, нейрохирургов и травматологов. В настоящее время врачи-реаниматологи работают над тем, чтобы перевести пациентку с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание.
Напомним, трагедия произошла 9 октября, когда 34-летний мужчина выбросил свою маленькую дочь из окна четвертого этажа многоквартирного дома. В крайне тяжелом состоянии ребенка доставили в уфимскую больницу № 17, где ей провели экстренную операцию. В процессе лечения было организовано шесть телемедицинских консультаций со специалистами ведущих федеральных медицинских центров.
Отец девочки в настоящее время содержится в следственном изоляторе. Во время судебных заседаний мужчина демонстрировал неадекватное поведение. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент совершения преступления он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По делу назначены судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы.
