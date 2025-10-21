Состояние уфимской девочки, выброшенной из окна отцом, стабилизировалось

Отец девочки в настоящее время содержится в следственном изоляторе. Во время судебных заседаний мужчина демонстрировал неадекватное поведение. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент совершения преступления он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По делу назначены судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы.