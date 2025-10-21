«Передал 60 000 долларов и 10 000 евро на ремонт дома». В Минском районе 14-летний школьник отдал мошенникам семейные сбережения

Под Минском школьник отдал мошенникам деньги семьи на ремонт — $60000 и €10000. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что очередной жертвой мошенников стал 14-летний житель Минского района.
«Поверив в фиктивные угрозы и обещания мнимых правоохранителей, ребенок передал злоумышленникам семейные сбережения, предназначавшиеся для ремонта дома — 60 000 долларов США и 10 000 евро», — сообщили в пресс-службе.
События начали развиваться 9 октября 2025 года, когда школьнику в Telegram пришло сообщение от незнакомки, которая представилась девушкой с сайта знакомств в соцсети. В момент переписки она выманила у подростка геолокацию школы. После этого несовершеннолетний получил шокирующее видео — человека в балаклаве с украинским флагом, который якобы располагал информацией, полученной от удаленного аккаунта незнакомой девушки.
После этого со школьником связался неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший заявил, что передача геолокации иностранному гражданину — нарушение закона. Однако ответственности можно избежать, если следовать указаниям куратора — «инспектора милиции». Неизвестный добавил, что куратор скоро позвонит подростку.
«Так, в изощренной схеме обмана появился лжесотрудник, который под предлогом “декларирования” потребовал фото и видео имеющихся в доме денег. С 9 по 16 октября мошенники вели с подростком интенсивную переписку, шаг за шагом втягивая его в свою ловушку», — привели подробности в Следственном комитете.
И добавили, что мошенники вымогали информацию, запугивали подростка и категорически запретили ему рассказывать об инциденте родителям. В ведомстве отметили: под психологическим давлением, школьник обманом узнал у отца пароль от сейфа, где хранились семейные сбережения. Через несколько дней он ввел код, сделал фото денег, отправив его аферистам.
После этого школьницу позвонил уже якобы сотрудник Комитета государственной безопасности. Он потребовал срочно передать деньги, следуя всем указаниям так называемого куратора. Мошенники сказали подростку положить все деньги в сумку, оставить ее в лесу, но транслировать весь процесс в прямом эфире.
«Не подозревая обмана, подросток сообщил матери, что идет на прогулку, а сам направился к указанному месту. К слову, чтобы усыпить бдительность несовершеннолетнего, злоумышленники пообещали вернуть “задекларированные” средства вечером в тот же день», — отметили в ведомстве.
Родители подростка начали беспокоиться к вечеру. Отец, узнав про переписку сына, понял, что тот стал жертвой мошенников.
«К сожалению, из-за того, что ребенок вовремя не обратился за помощью к родителям, семья лишилась сбережений на сумму свыше 210 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Минский районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов активно ведут расследование преступления.
