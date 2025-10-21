«Передал 60 000 долларов и 10 000 евро на ремонт дома». В Минском районе 14-летний школьник отдал мошенникам семейные сбережения

События начали развиваться 9 октября 2025 года, когда школьнику в Telegram пришло сообщение от незнакомки, которая представилась девушкой с сайта знакомств в соцсети. В момент переписки она выманила у подростка геолокацию школы. После этого несовершеннолетний получил шокирующее видео — человека в балаклаве с украинским флагом, который якобы располагал информацией, полученной от удаленного аккаунта незнакомой девушки.