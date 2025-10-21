Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Таиланда: пропавшая белоруска улетела в Мьянму добровольно

Белоруска, которая пропала в Мьянме после прилета из Таиланда, перестала выходить на связь со своими родственниками с 4 октября.

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Иммиграционная полиция Таиланда заявила, что пропавшая без вести гражданка Беларуси, фотомодель Вера Кравцова, не была похищена с территории Таиланда — она выехала в Мьянму добровольно, пишет таиландский портал «Кхао Сот».

Ранее в СМИ появилась информация о якобы похищении белорусской фотомодели Кравцовой в Таиланде и последующем ее насильственном вывозе в Мьянму. Уточнялось, что транзит осуществлялся через сухопутную границу в район расположения мошеннических колл-центров. Также СМИ сообщали, что Кравцова была убита.

«Полиция Таиланда опровергла сообщения иностранных СМИ о похищении белорусской модели и ее незаконном вывозе через Таиланд в Мьянму, предъявив иммиграционные документы и записи видеонаблюдения, свидетельствующие о ее добровольном выезде», — сказано в публикации.

Издание со ссылкой на полицию также сообщает, что иммиграционными полицейскими было проведено тщательное расследование всех передвижений Кравцовой в Таиланде, для этого изучалась биометрическая база данных. Уже установлено, что Кравцова въехала в Таиланд 12 сентября в 00:41 через аэропорт Суварнабхуми и вылетела из Таиланда 20 сентября в 07:20 утра рейсом TG301 авиакомпании Thai Airways в Янгон, Мьянма.

Белоруска при вылете из Таиланда прошла через систему автоматического погранконтроля, который не предусматривает взаимодействия с сотрудниками. Записи видеонаблюдения в аэропорту не зафиксировали каких-либо насильственных действий в отношении Кравцовой.

Представители иммиграционной полиции подчеркнули, что произошедшее с Кравцовой в Мьянме находится вне юрисдикции таиландских правоохранительных органов, сообщает портал.

Также они подчеркнули, что фотографические доказательства добровольного выезда Кравцовой в Мьянму предоставлены почетному консульству Беларуси в Таиланде.

Что известно о пропавшей белоруске?

Ранее в МИД Беларуси сообщили, что белоруска, которая пропала в Мьянме, перестала выходить на связь со своими родственниками с 4 октября. К поискам подключены дипломатические и силовые структуры как Беларуси, так и Мьянмы.