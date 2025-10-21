Полиция Таиланда: пропавшая белоруска улетела в Мьянму добровольно

Издание со ссылкой на полицию также сообщает, что иммиграционными полицейскими было проведено тщательное расследование всех передвижений Кравцовой в Таиланде, для этого изучалась биометрическая база данных. Уже установлено, что Кравцова въехала в Таиланд 12 сентября в 00:41 через аэропорт Суварнабхуми и вылетела из Таиланда 20 сентября в 07:20 утра рейсом TG301 авиакомпании Thai Airways в Янгон, Мьянма.