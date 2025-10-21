В Башкирии строитель чудом выжил после обрушения грунта в траншее

В Белорецке произошел несчастный случай на земляных работах, в результате которого пострадал 46-летний рабочий. Как сообщили в республиканском госкомитете по ЧС, инцидент случился во время прокладки труб, когда сотрудники копали траншею глубиной два метра.
Один из рабочих неожиданно упал на дно траншеи, после чего произошел обвал грунта. Мужчину полностью засыпало землей.
На место происшествия немедленно выехали спасатели, сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи. К спасательной операции также подключились местные жители.
— Спасателям удалось быстро откопать пострадавшего и передать его медикам для оказания помощи, — рассказали в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.