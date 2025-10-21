Уехал на машине и домой не вернулся: Полиция Молдовы разыскивает мужчину, пропавшего в Сынжерее

Полиция разыскивает 43-летнего жителя села Маринешты Сынжерейского района. Мужчина уехал на серебристом Dacia Logan с регистрационным номером NYD 998 и домой не вернулся.
Приметы: рост: 1,75 м, худощавое телосложение, карие глаза.
Заявление о пропаже подал брат мужчины.
Если у вас есть информация о пропавшем, сообщите в полицию по номерам:
0262 22 980.
0672 24 099.
