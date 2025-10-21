В Петербурге из-за задымления эвакуировали сотрудников Законодательного собрания

В здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга проводилась эвакуация из-за задымления, которое возникло в результате ремонтных работ.
Телеканал «78» сообщил, что к зданию Мариинского дворца была стянута пожарная техника для проверки информации о задымлении.
Пресс-служба городского парламента официально подтвердила инцидент, пишет «Фонтанка».
«Задымление в Мариинском дворце произошло во время ремонтных работ, сотрудники ЗакСа эвакуированы», — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.
В ведомстве также отметили, что на данный момент ведутся работы по устранению последствий инцидента.
«В настоящее время проводятся работы по ликвидации возникшей ситуации», — цитирует издание.
По уточненным данным «78», причиной тревоги стало загорание брезента в шахте лифта. Пожар был потушен до прибытия спасателей, и сотрудники уже вернулись на рабочие места.