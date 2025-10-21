Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге из-за задымления эвакуировали сотрудников Законодательного собрания

В Санкт-Петербурге была проведена эвакуация сотрудников Законодательного собрания. Причиной инцидента стало задымление, возникшее в ходе ремонта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга проводилась эвакуация из-за задымления, которое возникло в результате ремонтных работ.

Телеканал «78» сообщил, что к зданию Мариинского дворца была стянута пожарная техника для проверки информации о задымлении.

Пресс-служба городского парламента официально подтвердила инцидент, пишет «Фонтанка».

«Задымление в Мариинском дворце произошло во время ремонтных работ, сотрудники ЗакСа эвакуированы», — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

В ведомстве также отметили, что на данный момент ведутся работы по устранению последствий инцидента.

«В настоящее время проводятся работы по ликвидации возникшей ситуации», — цитирует издание.

По уточненным данным «78», причиной тревоги стало загорание брезента в шахте лифта. Пожар был потушен до прибытия спасателей, и сотрудники уже вернулись на рабочие места.