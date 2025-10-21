Пропавшую на Большом Иремеле Полину Захарову отвезли в Челябинскую область

Масштабная поисковая операция на границе Башкирии и Челябинской области успешно завершена. Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, сегодня была найдена живой 43-летняя туристка из Челябинска, пропавшая 18 октября в районе горы Большой Иремель.
По информации волонтеров, женщину обнаружили в районе Тыгынских болот. Полина Захарова, мать двоих детей, участвовала в конкурсе по покорению гор «Уральский барс». В минувшую субботу во время восхождения она отделилась от группы. Вечером туристы вернулись на исходную точку — пост Тюлюк — уже без Захаровой.
К поискам, которые продолжались четверо суток, было привлечено более 100 человек и около 20 единиц техники, включая республиканский пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Использовались беспилотники с тепловизорами, привлекались кинологи.
Спасатели доставили найденную туристку в поселок Тюлюк Челябинской области для осмотра медиками.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.