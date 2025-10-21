Пропавшую на Большом Иремеле Полину Захарову отвезли в Челябинскую область

По информации волонтеров, женщину обнаружили в районе Тыгынских болот. Полина Захарова, мать двоих детей, участвовала в конкурсе по покорению гор «Уральский барс». В минувшую субботу во время восхождения она отделилась от группы. Вечером туристы вернулись на исходную точку — пост Тюлюк — уже без Захаровой.