Крымчанин вырастил наркоплантацию из 59 кустов: его задержали

В Сакском районе Крыма мужчина вырастил наркоплантацию из 59 кустов.

Источник: Комсомольская правда

В Сакском районе Крыма 49-летнего местного жителя подозревают в культивировании растений, содержащих наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Полицейские нашли 59 кустов конопли, которые росли на участке подозреваемого. Фигурант высадил их в отдельные горшки. На втором этаже дома крымчанин сушил под потолком еще три куста. Он рассказал, что купил семена конопли и самостоятельно выращивал их для личного потребления.

Возбуждены уголовные дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.