Милиция задержала минчанина, который хотел сохранить репутацию родственников. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин начал распространять наркотики, чтобы “сохранить репутацию” родственников», — сказано в сообщении.
Сотрудниками наркоконтроля Ленинского РУВД вместе с оперативниками органов пограничной службы был задержан 37-летний житель Минска за незаконный оборот наркотиков. При нем было обнаружено 50 граммов особо опасного психотропа.
Сотрудники милиции выяснили, что минчанин забрал закладку с расфасованным на дозы веществом. Он намеревался разложить его по тайникам. Но не смог, так как был задержан.
«Со слов задержанного, в одной из социальных сетей ему написал неизвестный и пригрозил распространить ложную информацию о его родственниках», — привели подробности в ведомстве.
И добавили: чтобы указанного не случилось, минчанин согласился выполнить поручение. То есть забрать наркотик, разложить его по закладкам. По данному факту было заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
