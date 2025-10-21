Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхове задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск

Подозреваемый угнал и поджег чужой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхове задержали мужчину, который скрылся с места преступления и был объявлен в федеральный розыск. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, в июле подозреваемый со знакомым угнали «Рено Логан».

— Противоправные действия мужчины совершили из-за личного конфликта с мужем собственницы машины, — уточнили в пресс-службе полиции.

Преступники хотели утопить иномарку в Федяевском заливе, прицепив её на буксировочный трос. После того, как трос оборвался, они подожгли автомобиль. После этого один из напарников бесследно скрылся. Вскоре его задержали и заключили под стражу.

Преступники хотели утопить иномарку в Федяевском заливе ГУ МВД по Иркутской области.

Расследование уголовных дел по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» продолжается.