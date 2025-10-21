Пенсионер отдал мошенникам пакет с золотыми слитками в Луге

В Луге задержали курьера мошенников, пытавшегося забрать у пенсионера золотые слитки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.
Как установили следователи, несколько дней неизвестные представлялись пожилому мужчине сотрудниками государственных органов. Они убедили его, что сбережения находятся под угрозой, и предложили перевести деньги в золотые слитки для передачи в «казначейство». Пенсионер приобрел в банке золото на сумму около 2 млн рублей и поехал на такси в Лугу, где ему назначили встречу с «казначеем».
Вместо представителя госучреждения его встретила подозрительная женщина. Ее задержали сразу же, как пакет с золотом попал ей в руки. Дропом оказалась 41-летняя петербурженка.
— Попросили съездить и забрать пакетик. Кто — не знаю, общались через соцсети. Себе бы забрала один процент, — дрожащим от слез голосом рассказывала свою историю подозреваемая.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщина заключена под стражу.