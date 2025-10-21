Пенсионер отдал мошенникам пакет с золотыми слитками в Луге

Как установили следователи, несколько дней неизвестные представлялись пожилому мужчине сотрудниками государственных органов. Они убедили его, что сбережения находятся под угрозой, и предложили перевести деньги в золотые слитки для передачи в «казначейство». Пенсионер приобрел в банке золото на сумму около 2 млн рублей и поехал на такси в Лугу, где ему назначили встречу с «казначеем».