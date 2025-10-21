Айтишник из Калининграда получил 15 лет за госизмену и финансирование терроризма

Как уточнили «Новому Калининграду» в надзорном ведомстве, подсудимый работал в сфере IT. В январе и феврале 2024 года он перевел более 20 тыс. рублей на банковские карты националистической организации «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в РФ террористическая организация) и других вооруженных формирований Украины. Кроме того, в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года подсудимый оказывал финансовую помощь ВСУ путем переводов цифровой валюты.