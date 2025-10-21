Ричмонд
Пожар охватил два магазина в Адлерском районе Сочи

Сочинские спасатели потушили пожар на улице Просвещения в Адлере.

Источник: Комсомольская правда

Днем 21 октября в Адлерском районе Сочи сегодня, произошел пожар. Огонь охватил два магазина, расположенных в павильоне на улице Просвещения.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14:22. Подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали к месту вызова и прибыли на место происшествия уже через 10 минут — в 14:32.

«Установлено, что произошло возгорание двух магазинов на общей площади 24 квадратных метра», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

В 14:37 удалось локализовать пожар, а в 14:47 — ликвидировать открытое горение. Полная ликвидация последствий пожара была завершена в 14:56. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники от МЧС России.