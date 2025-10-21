Стали известны причины задымления в петербургском парламенте

Сотрудников эвакуировали, а на место ЧП приехали специалисты экстренных служб. Однако локализовать источник задымления и устранить возгорание удалось силами находящихся в здании сотрудников, уточняет Neva.Today. Никто не пострадал. Позже все вернулись на свои рабочие места.