Стали известны причины задымления в петербургском парламенте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября, ФедералПресс. В здании законодательного собрания Северной столицы произошло задымление. ЧП связано с возгоранием брезента в лифте.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В Мариинском дворце произошло задымление при проведении ремонтных работ», — пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу заксобрания Северной столицы.

Сотрудников эвакуировали, а на место ЧП приехали специалисты экстренных служб. Однако локализовать источник задымления и устранить возгорание удалось силами находящихся в здании сотрудников, уточняет Neva.Today. Никто не пострадал. Позже все вернулись на свои рабочие места.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, возможна ли смена спикера петербургского парламента.