Стали известны причины задымления в петербургском парламенте

«В Мариинском дворце произошло задымление при проведении ремонтных работ», — пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу заксобрания Северной столицы.
Сотрудников эвакуировали, а на место ЧП приехали специалисты экстренных служб. Однако локализовать источник задымления и устранить возгорание удалось силами находящихся в здании сотрудников, уточняет Neva.Today. Никто не пострадал. Позже все вернулись на свои рабочие места.
