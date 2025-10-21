В Ростовской области 26-летний мотоциклист погиб после столкновения с фурой

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после ДТП погиб 26-летний водитель мотоцикла «Хонда». Авария произошла в Аксайском районе днем 21 октября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, мужчина не выдержал безопасную скорость и дистанцию. В итоге произошло столкновение с полуприцепом автопоезда, ехавшим попутно по правой полосе.
На место происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи МВД. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Правоохранители просят владельцев авто- и мототранспорта быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Мотоциклистам следует носить защитную экипировку.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.