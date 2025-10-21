Ричмонд
Под Сморгонью Аudi врезался и разрушил историческую католическую каплицу

Автомобиль Audi врезался и разрушил историческую каплицу в Сморгонском районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Сморгонью Аudi врезался и разрушил историческую католическую каплицу. Подробности сообщает газета «Светлы шлях».

Согласно информации, 17 октября в деревне Расло Сморгонского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi. Водитель ехал из деревни в сторону Жодишек. По невыясненным причинам он неправильно выбрал скорость и врезался в католическую придорожную каплицу.

«В результате столкновения разрушен памятник, относящаяся к историко-культурной ценности “Католические часовни XIX — первой половины XX века”, — сообщает издание.

Специалисты отдела культуры составили акт о повреждении исторического объекта. Все материалы были отправлены Сморгонский РОВД для проведения разбирательств, выяснения всех обстоятельств инцидента. По факту случившегося проводит проверку ГАИ.

