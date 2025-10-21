За взятку задержан начальник нижегородского управления вневедомственной охраны Росгвардии

Высокопоставленные сотрудники Росгвардии в Нижегородской области стали фигурантами уголовного дела. Начальник регионального управления вневедомственной охраны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а начальник одного из отделов — в посредничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет.