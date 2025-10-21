Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За взятку задержан начальник нижегородского управления вневедомственной охраны Росгвардии

Глава управления вневедомственной охраны Росгвардии и его подчиненный задержаны в Нижегородской области по делу о взятке. По версии следствия, за деньги они заставляли частные охранные предприятия закупать оборудование у «своей» коммерческой фирмы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Высокопоставленные сотрудники Росгвардии в Нижегородской области стали фигурантами уголовного дела. Начальник регионального управления вневедомственной охраны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а начальник одного из отделов — в посредничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, за период с августа 2024 по октябрь 2025 года обвиняемые получили свыше 2 миллионов рублей. Деньги передал представитель компании, которая занимается установкой охранных и пожарных сигнализаций.

В обмен на взятку фигуранты организовывали внезапные проверки частных охранных предприятий. В ходе этих мероприятий они находили нарушения и заставляли руководство проверяемых фирм заключать контракты с компанией взяткодателя.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что против начальника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Его подчиненному вменяется посредничество. Дела были открыты на основании материалов, предоставленных оперативниками ФСБ.

В настоящее время оба обвиняемых задержаны. Следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения и продолжают сбор доказательств по делу.