Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Байкале 20-летний судоводитель без прав перевозил пассажиров на судне

Без наличия лицензии, такая предпринимательская деятельность запрещена.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во время рейда на озере Байкал, в районе поселка Листвянка, полицейские обнаружили 20-летнего местного жителя, который на своем судне перевозил 13 человек, хотя его катер рассчитан всего на 12 пассажиров. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

— Выяснилось, что этот судоводитель не имел права управлять маломерным судном, что является отдельным административным нарушением, — уточнили в транспортной полиции.

Каждый из 12 пассажиров заплатили ха водную прогулку по 3500 рублей. Без наличия соответствующей лицензии, такая предпринимательская деятельность запрещена.

В отношении нарушителя составили административные протоколы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Черемхове задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Подозреваемый угнал и поджег чужой автомобиль.