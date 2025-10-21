На Байкале 20-летний судоводитель без прав перевозил пассажиров на судне

Во время рейда на озере Байкал, в районе поселка Листвянка, полицейские обнаружили 20-летнего местного жителя, который на своем судне перевозил 13 человек, хотя его катер рассчитан всего на 12 пассажиров. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.