Опубликована видеозапись, на которой запечатлено спасение пропавшей на Большом Иремеле Полины Захаровой

Напомним, что жительница Челябинска, мать двоих детей, принимала участие в конкурсе по покорению гор «Уральский барс». 18 октября во время восхождения она отделилась от группы. К четырехдневным поискам было привлечено 104 человека и 20 единиц техники, включая вертолет Ка-32. В операции участвовали спасатели МЧС из Башкирии и Челябинской области, полицейские, кинологи с собаками и волонтеры.