Опубликована видеозапись, на которой запечатлено спасение пропавшей на Большом Иремеле Полины Захаровой

МЧС опубликовало видеокадры момента спасения 43-летней Полины Захаровой из Челябинска, которая четыре дня провела в районе горы Большой Иремель на границе Башкирии и Челябинской области.
Туристка была найдена районе Тыгынских болот. По словам спасателей, она услышала звук квадроцикла и пошла на него, благодаря чему вышла на тропу, где ее и заметили.
Спасатели Усть-Катавского поисково-спасательного отряда МЧС доставили Захарову на квадроцикле в село Тюлюк Челябинской области. После осмотра медиками женщину госпитализировали в лечебное учреждение города Юрюзань. По предварительной информации, у нее диагностированы обморожения нижних конечностей и переутомление.
Напомним, что жительница Челябинска, мать двоих детей, принимала участие в конкурсе по покорению гор «Уральский барс». 18 октября во время восхождения она отделилась от группы. К четырехдневным поискам было привлечено 104 человека и 20 единиц техники, включая вертолет Ка-32. В операции участвовали спасатели МЧС из Башкирии и Челябинской области, полицейские, кинологи с собаками и волонтеры.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.