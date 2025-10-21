Женщину насмерть задавил автомобиль на пешеходном переходе на востоке Москвы

Водитель автомобиля «Ауди» насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на востоке Москвы. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел около дома 11 по Большой Косинской улице. После ДТП горожанка умерла на месте.
— Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, — передает официальный Telegram-канал управления ведомства по Москве.
Подобное происшествие случилось 8 октября в Зеленограде. Автомобиль наехал на мужчину на Центральном проспекте, когда тот шел по пешеходному переходу на красный свет. Он погиб на месте от полученных травм.
Другой случай произошел 17 сентября, когда на Муринской дороге рядом с жилым комплексом «Цветной город» в Ленинградской области автомобиль после ДТП не остановился и вылетел на тротуар, где в тот момент находились прохожие.