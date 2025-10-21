Четырехлетний мальчик попал под машину в Минске

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске четырехлетний ребенок попал под машину. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Около 18.00 33-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по местному проезду проспекта Партизанского, совершил наезд на четырехлетнего мальчика, который, по предварительной информации, выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Также ГАИ призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. -0-