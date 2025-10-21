Четырехлетний мальчик попал под машину в Минске

Около 18.00 33-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по местному проезду проспекта Партизанского, совершил наезд на четырехлетнего мальчика, который, по предварительной информации, выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.