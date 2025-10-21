Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в реке Дон утонул 40-летний мужчина

Утонувшего мужчину извлекли из реки в Шолоховском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области в реке Дон утонул 40-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла вчера, 20 октября, в районе станицы Еланской. Мужчина нырнул в водоем, но не смог выплыть. Тело погибшего подняли из воды спасатели.

Напомним, этой осенью в Шолоховском районе при похожих обстоятельствах утонул 32-летний мужчина.

Жителей Дона просят быть осторожными. Нельзя заходить в воду в неподходящую погоду и в непроверенных местах. Не следует плавать в состоянии опьянения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.