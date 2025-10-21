В Ростовской области в реке Дон утонул 40-летний мужчина

В Шолоховском районе Ростовской области в реке Дон утонул 40-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла вчера, 20 октября, в районе станицы Еланской. Мужчина нырнул в водоем, но не смог выплыть. Тело погибшего подняли из воды спасатели.
Напомним, этой осенью в Шолоховском районе при похожих обстоятельствах утонул 32-летний мужчина.
Жителей Дона просят быть осторожными. Нельзя заходить в воду в неподходящую погоду и в непроверенных местах. Не следует плавать в состоянии опьянения.
