Коллекцию Наполеона III украли из Лувра: истории самых громких музейных ограблений

Грабители украли ювелирные украшения из коллекции Наполеона III, хранившиеся в Лувре в Париже. Преступников пока не поймали, хотя они попали на камеры видеонаблюдения. «Вечерняя Москва» рассказала об этом и других самых громких ограблениях музеях мира.
Ограбление Лувра.
Утром 19 октября 2025 года четверо грабителей под видом рабочих проникли во французский музей Лувр в Париже, вскрыли две витрины, похитили девять ювелирных украшений и скрылись на скутерах. Все происходило прямо на глазах у посетителей, а операция заняла всего семь минут.
Похитители украли тиару, брошь и ожерелье из коллекции Наполеона III. Позднее возле Лувра нашли сломанную корону жены императора Евгении Богарн. Преступников пока не поймали, хотя они попали на камеры видеонаблюдения. Парижские прокуроры считают, что драгоценности могли украсть либо по заказу, либо с целью отмывания денег.
Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи.
27 января 2019 года из Трятьяковской галереи похитили картину «Ай Петри. Крым» Архипа Куинджи — прямо в день рождения художника. Во время выставки грабитель просто снял полотно со стены и вышел через главный выход. Смотрители ничего не заметили, а система сигнализации не сработала.
Вскоре в галерею нагрянула полиция, но совсем по другому поводу — у одного из посетителей украли шубу. Только тогда обнаружилась пропажа еще и картины. На следующее утро «Ай Петри. Крым» нашли на недостроенном объекте в поселке Заречье (Подмосковье). Похитителем оказался наркоторговец, находившийся под подпиской о невыезде. Он объяснил свои действия желанием «хайпануть» (прославиться). Позднее мужчину приговорили к трем годам тюремного заключения.
Ограбление сокровищницы «Зеленый свод».
25 ноября 2019 года из музейного комплекса «Зеленый свод» в Дрездене (Германия) похитили драгоценности резиденции саксонских королей с сотней бриллиантов стоимостью около одного миллиарда евро. Грабители отключили часть электричества и проникли на выставку через разбитое окно.
В период с 2020 по 2021 год полицейские задержали шестерых подозреваемых. Все они оказались членами клана Реммо — арабской мафии, состоящей из 13 ливанских семей и живущей в Берлине. Часть награбленного обнаружили лишь в 2022 году, другая так и не была найдена. В 2023 году преступников приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы.
Пропажа тиары великой герцогини Хильды.
29 апреля 2017 года из национального музея в немецком городе Карлсруэ похитили тиару последней великой герцогини Бадена, княгини Хильды фон Баден. Украшение, созданное в XX веке и стоившее около 1,31 миллиона долларов, пропало из закрытой витрины в тронном зале музея. Тиара так и не была найдена.
Ограбление Музея современного искусства в Париже.
В ночь на 10 мая 2010 года был ограблен Музей современного искусства в Париже. Похититель взломал железный замок ограды, вырезал стекло в окне галереи и вынес через это отверстие пять картин Пабло Пикассо, Анри Матисса, Жоржа Брака, Амедео Модильяни и Фернана Леже.
Через год был арестован 49-летний серб Вьеран Томич, которого прозвали Человеком-пауком. Ранее он 14 раз был судим за воровство в музеях и домах состоятельных граждан. Мужчина утверждал, что украл картины просто потому, что они ему понравились, и сравнивал себя с вором Арсеном Люпеном — персонажем романов Мориса Леблана, грабившим зажиточных французов. В 2017 году Томича приговорили к восьми годам лишения свободы. А вот украденные картины так и не нашли.
Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер.
В ночь на 18 марта 1990 года двое мужчин проникли на территорию музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне под видом полицейских. Внутри они заковали охранников в наручники и отвели в подвал. Затем «блюстители порядка» вернулись на первый этаж музея и стали перетаскивать все, что попадалось под руку, в свой автомобиль. Уничтожив видеокассеты с камер наблюдения, мужчины скрылись.
Грабители украли из музея 12 картин, бронзовый флерон с личного знамени Наполеона и китайский бронзовый сосуд VI века общей стоимостью полмиллиарда долларов. Это стало самым крупным ограблением частной коллекции. ФБР официально объявляло о раскрытии преступления, обвинив во всем давно умерших преступников. Но пропавшие произведения искусства не нашли.
Кража сапфира «Звезда Индии».
29 октября 1964 года ограбили Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Преступники забрались по пожарной лестнице, влезли в здание через открытое окно и украли несколько драгоценных камней. Самый известный из них — сапфир «Звезда Индии» весом 563 карата, найденный на Цейлоне в XVII веке. Камень завернули в салфетку. Спустя несколько дней похитителей поймали, а их «добычу» нашли в камере хранения автобусного терминала в Майами.
Кража «Лежащей фигуры» Генри Мура.
Ночью 15 декабря 2005 года из поместья в Англии украли бронзовую скульптуру «Склонившаяся фигура», изготовленную в 1970 году модернистом Генри Муром. Британцы считали ее национальным достоянием — фигура была 3,5 метра в длину, 2,5 метра в высоту и весила около двух тонн. Преступники погрузили «Склонившуюся фигуру» в грузовик с помощью крана и увезли. Когда грабителей поймали, они уже успели расплавить скульптуру и продать ее остатки за 2,3 тысячи долларов, хотя изначально ее стоимость оценивали в пять миллионов долларов.
В 2022—2024 годах в разных библиотеках Европы было украдено около 170 ценных книг знаменитых русских писателей. Это стало одной из самых крупных книжных краж за последнее время. «Вечерняя Москва» рассказывала про историю этой аферы в отдельном материале.