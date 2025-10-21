Коллекцию Наполеона III украли из Лувра: истории самых громких музейных ограблений

Через год был арестован 49-летний серб Вьеран Томич, которого прозвали Человеком-пауком. Ранее он 14 раз был судим за воровство в музеях и домах состоятельных граждан. Мужчина утверждал, что украл картины просто потому, что они ему понравились, и сравнивал себя с вором Арсеном Люпеном — персонажем романов Мориса Леблана, грабившим зажиточных французов. В 2017 году Томича приговорили к восьми годам лишения свободы. А вот украденные картины так и не нашли.