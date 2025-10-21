Ричмонд
В Белгородской области при ударе БПЛА по машине погиб мирный житель

Как сообщил Вячеслав Гладков, мужчина скончался до прибытия в больницу.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб местный житель, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа.

«От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу… Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков.

Кроме того, губернатор Белгородской области сообщил, что автомобиль погибшего был уничтожен огнем.

