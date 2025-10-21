В Белгородской области при ударе БПЛА по машине погиб мирный житель

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб местный житель, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его информации, FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа.
«От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу… Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков.
Кроме того, губернатор Белгородской области сообщил, что автомобиль погибшего был уничтожен огнем.
