Двое мирных жителей пострадали при ударе дрона ВСУ в Брянской области

Двое мирных жителей поселка Вишневый Климовского района Брянской области пострадали при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 21 октября, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, раненые в момент атаки вражеского коптера ехали в гражданском автомобиле. Обоих мужчин оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
— Пострадавшим — скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность. Кроме того, в тот же день в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Мужчина получил осколочные ранения и доставлен в больницу скорой медицинской помощи.