Похищенные из Лувра драгоценности не были застрахованы

Драгоценности, украденные из Лувра, не были застрахованы, и Франция не получит выплату за утрату. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Министерство культуры страны.
Отмечается, что экспонаты, находящиеся в постоянном хранении в национальном музее, не застрахованы, поскольку государство выступает в роли собственного страховщика.
FT отмечает, что Лувру практически невозможно застраховать всю коллекцию, поскольку такие произведения искусства, как «Мона Лиза» или «Большой сфинкс из Таниса», не имеют точной рыночной стоимости.
Напомним, 19 октября из музея были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, ограбление было совершено за семь минут группой из четырёх преступников, которые проникли в Лувр, выдав себя за рабочих.