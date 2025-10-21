Ричмонд
Силы ПВО сбили 58 украинских дронов над Россией

Системы противовоздушной обороны (ПВ) уничтожили 58 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом во вторник, 21 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Они уточнили, что 57 дронов сбили над Брянской областью, а еще один — над Курской.

— Уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при ударе дрона Вооруженных сил Украины по поселку Вишневый пострадали двое мирных жителей. Незадолго до этого в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность.