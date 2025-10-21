Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области

В селе Новостроевка-Первая Белгородской области автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу», — написал он в Telegram-канале.

В результате атки транспортное средство было уничтожено огнём. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранив главу Мокроорловской администрации Сергея Кулакова. Пострадавший с осколочными ранениями головы и ноги доставлен в районную больницу. Состояние чиновника оценивается как стабильное.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.